В Алтайском крае открылась образовательная площадка проекта «УчимЗнаем»

Анастасия Иванова

16 марта открылась 42-я региональная инновационная образовательная площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», направленного на обеспечение обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.

Площадкой стал Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. На его территории учить детей будут 12 педагогов средней школы № 126 Барнаула, выступающей школой-оператором. В месяц в клиническом центре с помощью современных технологий обучается около 30 человек.

Педагоги уже прошли соответствующее обучение, семинары для учителей провёл также руководитель программ регионального развития проекта «УчимЗнаем» Иван Долуев, который посетил Барнаул.

Средства образования и медико-социальной реабилитации, используемые в этом проекте, помогают обеспечивать полноценную жизнь ребёнка во время борьбы с болезнью и выздоровления, способствуют социализации ученика и его успешному возвращению в школу.

Предыдущая площадка была открыта в феврале в Волгоградской области.

Образовательный инновационный проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» был запущен в 2014 году, он нацелен на создание полноценной образовательной среды для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских учреждений или при лечении на дому.

Флагманские площадки проекта «УчимЗнаем» находятся в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина, Российской детской клинической больнице в Москве. На данный момент созданы госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» в 42 субъектах РФ.

Ежегодно образование в госпитальных школах получают более 35 тысяч школьников, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах или на дому, с которыми работают более 5 тысяч специально подготовленных госпитальных педагогов.