В Архангельске пресекли экстремистскую деятельность новообращённого мусульманина

Влада Некрасова

В Архангельске местный житель девятнадцати лет размещал в сети «Интернет» материалы с экстремисткой направленностью в отношении определённой этнической группы.

Как сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, молодой человек стал новообращённым мусульманином, в Интернете он размещал информационные материалы, которые призывали к экстремистской деятельности, призывающие к насилию, направленное на представителей определённой этногруппы.

Сотрудники РУФСБ по Архангельской области пресекли его противоправные действия.

На него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ. На данный момент следствие продолжается, собираются доказательства противоправной деятельности обвиняемого.

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