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В Австрии объявили третью волну коронавируса

В Австрии объявили третью волну коронавирусаФото: Leonhard Foeger / Reuters

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер объявил о том, что в стране начинается третья волна эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает OE 24.

«Мы находимся в начале третьей волны и должны приложить все силы, чтобы замедлить рост заболеваемости. Тогда мощностей отделений интенсивной терапии хватит на всех. Прошлая осень не должна повториться», — приводит издание его слова.

Аншобер заявил, что новые, ужесточенные требования безопасности — в том числе ограничения на поездки между частями страны — показали свою эффективность: в тех землях Австрии, где их целенаправленно вводили, улучшилась эпидемиологическая ситуация. По словам министра, сейчас необходимо учитывать любые риски.

На прошлой неделе стало известно, что число вакцинировавшихся австрийцев перевалило за один миллион. К июню 2021 года власти намереваются сделать прививку всем желающим.

Ранее 15 марта СМИ со ссылкой на европейские правительства сообщили, что на Европу обрушилась третья волна коронавирусной пандемии: ситуация ухудшается во Франции, Германии и Италии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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