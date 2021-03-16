В центрах «Точка роста» занимаются более 13 тысяч школьников Волгоградской области

Влада Некрасова

Более 13 тысяч учеников сельских школ Волгоградской области обучаются в центрах «Точка роста», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики региона. Здесь проводятся занятия по таким предметам, как технология, ОБЖ и информатика, во внеурочное время организованы различные кружки и проектные занятия.

«Потенциал 98 инновационных образовательных пространств, созданных в Волгоградской области в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», используется как для проведения уроков, так и для занятий по дополнительным программам», – указано в информационном релизе.

В 2021 году число «Точек роста» в регионе вырастет до 195, в 2023 году – до 388.

Центры оснащены современным оборудованием: компьютерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, робототехническими наборами, обучающими тренажерами и т. д.

«Главная цель – сформировать современную среду обучения, в том числе для ранней профориентации школьников; поддержать талантливых и одаренных детей; содействовать развитию института наставничества», – сообщается в информационном релизе.