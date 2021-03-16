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В Европе подтвердили интерес к поставкам российской вакцины

В Европе подтвердили интерес к поставкам российской вакциныФото: Павел Лисицын / РИА Новости

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс рассказал о запросе на поставки российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Европейский Союз. Такое заявление он сделал на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, сообщает «Интерфакс».

Тем самым Дамс подтвердил сообщения СМИ о планах ЕС начать переговоры с разработчиками российского препарата. По словам председателя ПАСЕ, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже приступило к изучению данного вопроса.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о намерении стран ЕС вступить в переговоры с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС. Более того, по информации собеседника агентства, Италия изучает возможность изготовления «Спутник V» на заводе компании ReiThera, где находится крупнейший в стране биореактор для производства вакцин.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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