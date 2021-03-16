В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"

Анастасия Иванова

Видеохостинг Youtube ввел ограничения на доступ к фильму "Ржев. 500 дней в огне" из-за содержащихся в нем сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Google.

Ранее во вторник Роскомнадзор направил письмо руководству Google, потребовав снять в максимально короткие сроки все ограничения с документального фильма "Ржев. 500 дней в огне", наложенные YouTube под предлогом наличия неприемлемого контента. Видеозапись размещена на официальном канале российского СМИ "БелРос" на видеохостинге YouTube.

"На видео было выставлено ограничение по возрасту из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображений мертвых тел", - сообщили в пресс-службе Google.

Там пояснили, что видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей.