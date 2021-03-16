В Госдуме назвали число погибших в Сирии российских военных

Вадим Карасев

За все время операции в Сирии в ходе выполнения боевого долга погибли 112 российских военнослужащих — такую статистику привел первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов.

"В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", — цитирует ТАСС заявление депутата во время круглого стола в нижней палате парламента.

Эта цифра совпадает с озвученной двумя годами ранее. В сентябре 2018 года экс-главком ВКС РФ, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев тоже говорил о 112 погибших, почти половина из которых пришлась на авиакатастрофы.

На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля.

При этом в течение трех лет Минобороны неоднократно сообщало о гибели российских военнослужащих в Сирии. Так, в августе 2020 года подрыв машины стоил жизни неназванному генерал-майору. За полгода до этого четыре военнослужащих погибли при попытке ввести "режим тишины" в идлибской зоне деэскалации, что официально подтверждал МИД. Аналогичные случаи происходили в феврале и сентябре 2019 года.