В Госдуме оценили важность признания Западом для крымчан

Анастасия Иванова

Быть признанными Западом - не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма: развитие своей страны и комфортная жизнь в России волнует людей гораздо больше, чем смена курса иностранного истеблишмента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт заявил в интервью РИА Новости, что волеизъявление крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, может быть признано на Западе после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.

Белик отметил, что коллективный Запад уже тысячу лет демонстрирует одинаково враждебное отношение к России, а элит за это время сменилось немало.

"Я не верю в возможность какого либо кардинального изменения отношения западных элит к нашей стране. Потепление отношений при новых политиках, наращивание сотрудничества - может быть, дружба - вряд ли. Новые элиты будут так же манипулировать темой Крыма, чтобы выжать из нас какие либо уступки или преференции. Думаю, сегодня все россияне от Крыма до Камчатки верят в развитие нашей страны, а не в дружбу с Западом. Жители полуострова хотят не чьего-то признания, а комфортной жизни в своем государстве", - завил Белик.