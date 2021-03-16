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В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животных

В Госдуме передумали давать право регионам усыплять бездомных животныхФото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Из Госдумы отозван резонансный законопроект о наделении российских регионов правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия» (ЕР), чьи члены были авторами инициативы.

Решение об отзыве было принято после консультаций с руководством фракции ЕР в Думе. В пресс-службе партии «Интерфаксу» сообщили, что проект закона раскритиковал секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, который назвал документ живодерским. По его мнению, такие предложения «ставят крест на всей работе» партии в области защиты прав животных.

Ранее депутаты от ЕР разработали законопроект, дающий регионам право самостоятельно контролировать количество беспризорных животных, в том числе через методы, «гарантирующие быструю и безболезненную смерть». В документе в том числе предлагалось не возвращать зверей на улицу после стерилизации и вакцинации, а оставлять в приютах, так как они представляют опасность для людей.

1 января 2020 года в России вступил в силу закон об ответственном отношении к животным, который в том числе запрещает питомникам умерщвлять животных без медицинских показаний.

Россия

По материалам: lenta.ru
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