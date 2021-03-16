В Госдуму внесли законопроект для расширения зоны действия ОСАГО

Лидия Мартынова

Группа парламентариев от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности для автолюбителей со страховкой авто возмещать по полису ОСАГО вред, причиненный их машине коммунальными службами, сообщил во вторник один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Изменения предлагаются в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".





"В последние годы наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. Одной из причин является недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Речь идет о ситуациях, когда автомобили повреждаются "из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев", то есть в результате "незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса".