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В Интернет-пространстве КБР стращают протестными акциями

Возможное напряжение авторы данного сообщения связывают с решением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики изменить накануне выборов муфтия Устав организации. Это, наряду с прецедентами, касающимися выбора раис-имамов, может вызвать цепную реакцию в раздроблении республиканского джамаата, что показывает несостоятельность ряда высоких чиновников, которые занимаются внутриполитическим блоком.

Вместе с тем, источники в ДУМ КБР и Аппарате Главы Кабардино-Балкарии опровергли вышедшую в телеграм-каналах информацию, отметив, что ни о каком противостоянии внутри региона между мусульманами сегодня речи не идет. Это подтверждает, прежде всего, и тот факт, что делегаты восьмого отчетно-выборочного съезда мусульман республики единогласно высказались за переизбрание Хазраталия Дзасежева муфтием на очередной пятилетний срок.

Сообщение В Интернет-пространстве КБР стращают протестными акциями появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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