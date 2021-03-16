В Якутии заработают парки культуры и аттракционы после ограничения по COVID-19

Лидия Мартынова

В Якутии смягчили ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства субъекта.

Так, с 16 марта заработают парки культуры и аттракционы при условии социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Также до 75% увеличивается допустимая загрузка мест в кинотеатрах и театрах.

Кроме того, допускается проведение основных республиканских мероприятий, конференций, форумов, культурных и просветительских событий.

Однако при этом до до 31 марта местные власти продлили запрет на работу ночных клубов и караоке-залов. Отмечается, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями будет действовать до апреля.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что крупный алмаз в Якутии назвали в честь российской вакцины от коронавируса.

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