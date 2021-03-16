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В Южно-Сахалинске начали проверку после нападения собаки на двух детей

В Южно-Сахалинске начали проверку после нападения собаки на двух детей
Полиция ведет проверку по фактам нападений собак на двух мальчиков в Южно-Сахалинске, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Сахалинской области.

Местное издание Sakhalin.info сообщило, что собаки с разницей в полчаса в одном районе напали на двух мальчиков из одной семьи. От младшего псов отогнал очевидец, у ребенка - многочисленные укусы на руках, ноге и щеке. Старшего брата собака укусила за ногу.

"Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка", - сказал собеседник.


По его словам, два мальчика проходят лечение дома.

Россия

По материалам: ria.ru
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