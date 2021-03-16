В Киеве суд проведет заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Влада Некрасова

В Киеве Шевченковский райсуд проведет заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вершить правосудие будут пять судей, а также отобраны присяжные. Ранее суд перенесли из-за отсутствия одного из присяжных.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, взорвали.

Следователи разрабатывали четыре версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение. Автомобиль, в котором взорвали Шеремета, принадлежал редактору издания “Украинская правда” Алене Притуле.

Сообщение В Киеве суд проведет заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета появились сначала на Информационное агентство "SM News".