В Кремле назвали главный критерий оценки эффективности губернаторов

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые решения в отношении губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму: главный критерий - честность и прозрачность голосования.

"Единственный критерий оценки эффективности – это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль учитывать результаты выборов в Госдуму при кадровых решениях в отношении губернаторов.