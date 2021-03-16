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В Кремле назвали главный критерий оценки эффективности губернаторов

В Кремле назвали главный критерий оценки эффективности губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые решения в отношении губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму: главный критерий - честность и прозрачность голосования.

"Единственный критерий оценки эффективности – это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль учитывать результаты выборов в Госдуму при кадровых решениях в отношении губернаторов.

Политика

По материалам: ria.ru
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