В Кремле назвали главный критерий оценки эффективности губернаторов
Сегодня, 21:55 Влада Некрасова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые решения в отношении губернаторов не будут зависеть от исхода выборов в Госдуму: главный критерий - честность и прозрачность голосования.
"Единственный критерий оценки эффективности – это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов. Это всем хорошо известно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль учитывать результаты выборов в Госдуму при кадровых решениях в отношении губернаторов.
По материалам: ria.ru