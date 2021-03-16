В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным

Анастасия Иванова

Работа по созданию конституционного комитета Сирии идет тяжело, но альтернативы в Кремле не видят, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен не исключил, что для достижения прогресса в сирийском урегулировании со временем может потребоваться новый международный переговорный формат. По его словам, такой формат сирийского урегулирования должен состоять из США, России, Ирана, Турции, при участии арабских государств и стран ЕС. При этом он отметил, что пока рано говорить о создании такого формата. По его словам, сейчас важно, чтобы все игроки вместе выработали политику, которая бы основывалась на том, что ни один из них не имел возможности диктовать условия и итоги сирийского урегулирования.

"Нынешние форматы работают, но, конечно, хотелось бы, чтобы их эффективность и результативность повысилась. Очень тяжело идут дела с конституционным комитетом. Но все равно над ними нужно продолжать работать, потому что альтернативы мы не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с необходимостью создания новых форматов.