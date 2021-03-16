В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности проведения референдума по выходу части страны из состава РФ, поскольку это нарушение основного закона страны.

"Это будет, является нарушением основного закона Российской Федерации... Поскольку речи о нарушении основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие действия предприняли бы федеральные российские власти в случае проведения референдума по выходу из состава РФ части страны.