В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков с 18 марта

Алексей Вольцев

В Крыму будут в ближайшее время проведены учения десантников, а также военных моряков и горных стрелков. Для военного мероприятия уже подготовили порядка 500 единиц различной техники.

Более 2 тысяч военнослужащих будут участвовать в грядущих учениях 18-19 марта на крымском полигоне Опук. Свыше 350 бойцов ВДВ и 3 боевые машины БМД-2К-АУ проведут отработку боевого десантирования. Подразделения будут доставлены в Крым на 7 единицах самолетов Ил-76мд. Параллельно еще одна десантно-штурмовая рота организует учебную тактическую выгрузку из 4-х вертолетов Ми-8АМТШ. На берег одновременно с кораблей Черноморского флота также высадят целый самоходный дивизион артиллерии.

Впоследствии подразделения армии РФ проведут также отработку задач по совместной защите морского побережья от высадки десанта условного противника и после этого также проведут упражнения по боевой стрельбе из военной техники: БМД-2К-АУ, танков Т-72Б3, САУ 2С9 «Нона-С» и полевых гаубиц 122-мм Д-30. В марте группа из Черноморского флота уже провела отработку непрерывного контроля работы подразделений, которые должны будут участвовать учения, за счет использования новейших АСУ «Акация-М». Отдельно будут проведены мероприятия по взаимодействию различных военных частей с применением самых современных радиостанций, а также спутниковых орбитальных узлов связи.

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