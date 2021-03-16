Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Липецкой области ещё 131 человек выписан после COVID-19

В Липецкой области медики выписали еще 131 пациента после пройденного курса лечения от COVID-19. Теперь в регионе почти 23 тысячи выздоровевших из 26,3 тысяч заболевших. Пятеро пациентов с ковидом за сутки умерли.

Рост темпов распространения заболевания в регионе остановился. Однако и обнадеживающее снижение темпов, зафиксированное в конце зимы-начале весны 2021 года тоже притормозилось. За сутки подтвердились 95 новых случаев заболевания опасным вирусом – на этом уровне интенсивность инфицирования держится около недели.

В области идет прививочная кампания: в настоящее время привито уже 58 тысяч жителей региона, из них два компонента получили 38 тысяч липчан. При этом пока сохраняются противоковидные ограничения на появление без маски в общественных местах, на проведение массовых, многолюдных мероприятий, остается в силе самоизоляционный режим для пожилых людей в возрасте 65+, если они не провакцинированы.

Сообщение В Липецкой области ещё 131 человек выписан после COVID-19 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения COVID-19
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в образовании
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382
Больше трех тысяч: на Буковине увеличилось количество инфицированных COVID-19
В Италии за сутки выявили 2844 новых случая заражения COVID-19
В России 10 дней рост зараженных Covid-19 за сутки не выше 0,7%: новых 5482