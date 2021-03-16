В Липецкой области ещё 131 человек выписан после COVID-19

Анастасия Иванова

В Липецкой области медики выписали еще 131 пациента после пройденного курса лечения от COVID-19. Теперь в регионе почти 23 тысячи выздоровевших из 26,3 тысяч заболевших. Пятеро пациентов с ковидом за сутки умерли.

Рост темпов распространения заболевания в регионе остановился. Однако и обнадеживающее снижение темпов, зафиксированное в конце зимы-начале весны 2021 года тоже притормозилось. За сутки подтвердились 95 новых случаев заболевания опасным вирусом – на этом уровне интенсивность инфицирования держится около недели.

В области идет прививочная кампания: в настоящее время привито уже 58 тысяч жителей региона, из них два компонента получили 38 тысяч липчан. При этом пока сохраняются противоковидные ограничения на появление без маски в общественных местах, на проведение массовых, многолюдных мероприятий, остается в силе самоизоляционный режим для пожилых людей в возрасте 65+, если они не провакцинированы.

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