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В липецком «IT-кубе» подвели итоги фестиваля виртуальной и дополненной реальности

В липецком «IT-кубе» подвели итоги фестиваля виртуальной и дополненной реальности

В центре цифрового образования детей «IT-куб» определили победителей и призеров открытого регионального фестиваля виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR». Об этом сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области.

Фестиваль объединил более 200 ребят, интересующихся современными технологиями. В течение двух недель они проходили образовательный интенсив по разработке 3D-моделей и созданию программ для мобильных устройств с использованием технологии дополненной реальности.

Ребята создали серию проектов на тему «Культура и город»: они перенесли в 3D-формат самые узнаваемые достопримечательности Липецкой области, а также подготовили интерактивные плакаты.

Фестиваль виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR» прошел в рамках реализации национального проекта «Образование».

Общество

По материалам: edu.ru
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