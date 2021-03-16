В липецком «IT-кубе» подвели итоги фестиваля виртуальной и дополненной реальности

Влада Некрасова

В центре цифрового образования детей «IT-куб» определили победителей и призеров открытого регионального фестиваля виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR». Об этом сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области.

Фестиваль объединил более 200 ребят, интересующихся современными технологиями. В течение двух недель они проходили образовательный интенсив по разработке 3D-моделей и созданию программ для мобильных устройств с использованием технологии дополненной реальности.

Ребята создали серию проектов на тему «Культура и город»: они перенесли в 3D-формат самые узнаваемые достопримечательности Липецкой области, а также подготовили интерактивные плакаты.

Фестиваль виртуальной и дополненной реальности «Марафон VR/AR» прошел в рамках реализации национального проекта «Образование».