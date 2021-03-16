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В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней

В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свинейФото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Global Look Press

В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Вспышка заболевания была зафиксирована в одном из подсобных хозяйств города. Наличие опасной инфекции у свиней было подтверждено лабораторно. Отмечается, что они не предназначались для продажи.

Ветеринарные врачи установили зону радиусом десять километров от очага, куда в течение месяца будут пускать только персонал, ликвидирующий вспышку, и жителей района.

Ранее сообщалось, что осенняя миграция диких кабанов занесла в Россию опасную для животных африканскую чуму свиней. Так, инфекция распространилась на севере Приморского края.

Африканская чума свиней характеризуется высокой контагиозностью. Среди симптомов наблюдаются лихорадка, цианоз кожи и внутренние кровоизлияния. Для человека эта болезнь не представляет опасности.

Россия

По материалам: lenta.ru
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