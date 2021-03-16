В Минобороны Украины раскрыли план действий в случае помощи ВС России ополчению Донбасса

Лидия Мартынова

Как сообщает портал www.osnmedia.ru, ВСУ и народные республики в Донбассе приведены в боевую готовность. Источник из Минобороны говорит о том, что сейчас существуют наилучшие условия для того, чтобы Украина могла вернуть часть территорий, которые неподконтрольны Киеву.

Кроме того, сообщается что в Минобороны Украины рассматривают несколько вариантов развития военных событий, в том числе и приход на помощь ополчению ЛДНР Российской Федерации. По мнению Минобороны, если такое произойдет, то ВСУ будут вынуждены отступить: «С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы»

Кроме того, Минобороны было заявлено, что на территории ЛДНР уже работают средства РЭБ и находится тяжелая военная техника: «По нашим оценкам, для боевого развертывания и ввода в действия на Донбассе армии РФ нужно менее суток». Сотрудник Минобороны Украины опасается, что вмешательство РФ приведет к новым “котлам” для ВСУ. Однако, ополчения ЛДНР украинская армия не боится, так как считает, что в “наступление они идти не готовы”.

Сообщение В Минобороны Украины раскрыли план действий в случае помощи ВС России ополчению Донбасса появились сначала на Информационное агентство "SM News".