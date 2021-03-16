В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca от SARS-CoV-2

Влада Некрасова

Как сообщает портал ТАСС, по мнению Минздрава Украины вакцина от COVID-19 фирмы AstraZeneca полностью безопасна. К такому мнению пришел министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Со слов Степанова, в этой вакцине нет никаких проблем и говорить здесь не о чем. Кроме того, Степанов уточнил, что вакцинацию этим препаратом прошли его родители: “Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?”.

По мнению министра, страны, приостановившие вакцинацию населения страны, просто хотят убедиться в том, что тромбоз и AstraZeneca не взаимосвязаны.

Такое же мнение у экс-премьера Украины, лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко. По мнению Тимошенко, Украина должна “войти в контакт со странами, которые приостановили” использование препарата AstraZeneca. Кроме того, Украина должна “купить ту вакцину, которую можно без сомнений давать людям”. Также Тимошенко заявила о том, что Украина и сама должна запустить производство собственной вакцины.

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