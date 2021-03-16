В Мирном на ремонт детской поликлиники потратят 49 млн

Лидия Мартынова

Обновлённая детская поликлиника в городе Мирном будет соответствовать всем современным стандартам.

В Мирнинской ЦГБ происходит капитальный ремонт детской поликлиники, который пришлось приостановить, так как предыдущий подрядчик обанкротился, сейчас ремонтом займётся новый подрядчик.

Как рассказали в пресс-службе Правительства и Губернатора Архангельской области, ремонт детской поликлиники включён в программу модернизации первичного звена здравоохранения области, на это потратят около 49 млн рублей.

Возможно, уже в этом сентябре обновлённая поликлиника заработает.

Напомним, что на прошлой неделе зампредседателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская и и.о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский были с рабочим визитом в Плесецком районе и городе Мирном.

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