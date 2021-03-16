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В Москве открылся Музей истории литературы XX века

В Москве открылся Музей истории литературы XX века
В центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре открывается новый отдел — Музей истории литературы XX века.

Первой станет выставка "Улица Мандельштама: Осип и Надежда", концепция которой разработана ГМИРЛИ совместно с Мандельштамовским центром НИУ ВШЭ. Проект стал победителем второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.


"Сегодня открывается очень важный для нас проект – это Музей истории литературы ХХ века... Первая экспозиция – "Улица Мандельштама: Осип и Надежда". Чего мы хотим, создавая эту экспозицию? Это не просто выставка, это постоянный музей, но, тем не менее, он динамичен, как динамична история литературы ХХ века", - сказал журналистам директор Гослитмузея Дмитрий Бак.


Экспозиция состоит из трех частей: комнаты поэта, комнаты Надежды Мандельштам и ведущего к ним коридора, оформленного плакатами и афишами 1900–1930-х годов. Специально для выставки отреставрированы 11 архивных аудиозаписей из собрания ГМИРЛИ имени Даля: некоторые записи голоса Мандельштама будут обнародованы впервые. Послушать их можно, подняв трубку телефона в комнате поэта.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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