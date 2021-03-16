В Москве овчарка искусала двухлетнего ребенка

Вадим Карасев

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве собака набросилась на двухлетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

ЧП произошло на лестничной клетке жилого дома на северо-востоке столицы. Девочка находилась вместе с матерью у дверей квартиры, когда на нее напала немецкая овчарка без намордника.

Хозяин пса не смог удержать животное, в результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратура города Москвы поручила Бутырской межрайонной прокуратуре провести проверку по факту инцидента. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

2 января собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. В какой-то момент он вышел во двор частного дома, и на него набросился один из псов. От полученных травм пострадавший умер на месте.