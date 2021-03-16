Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве овчарка искусала двухлетнего ребенка

В Москве овчарка искусала двухлетнего ребенкаФото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве собака набросилась на двухлетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

ЧП произошло на лестничной клетке жилого дома на северо-востоке столицы. Девочка находилась вместе с матерью у дверей квартиры, когда на нее напала немецкая овчарка без намордника.

Хозяин пса не смог удержать животное, в результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Прокуратура города Москвы поручила Бутырской межрайонной прокуратуре провести проверку по факту инцидента. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

2 января собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. В какой-то момент он вышел во двор частного дома, и на него набросился один из псов. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ватикан запретил благословлять однополые браки
Ватикан запретил благословлять однополые браки
Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма
Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма
Пропавших в тайге иркутских охотников вернули домой спустя полгода
Пропавших в тайге иркутских охотников вернули домой спустя полгода
В США коренная американка впервые стала министром
В США коренная американка впервые стала министром
В Австрии объявили третью волну коронавируса
В Австрии объявили третью волну коронавируса
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Малиновский впервые высказался о связи с Сергеем Лазаревым
Малиновский впервые высказался о связи с Сергеем Лазаревым
В Якутии заработают парки культуры и аттракционы после ограничения по COVID-19
В Якутии заработают парки культуры и аттракционы после ограничения по
PNAS: В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены растения
PNAS: В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены растения
Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним весом
Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним
Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу «Холостяк»
Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду

Еще по теме

В Москве при обрыве аттракциона пострадал ребенок
В донской станице овчарка загрызла младенца
Россиянки избили восьмилетнюю девочку и выкинули на улицу ее вещи
После обрушения строительных лесов в Москве прокуратура проводит проверку