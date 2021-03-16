Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами

В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозамиФото: Globallookpress.com

В НАТО сочли Россию, Китай, изменение климата и терроризм главными угрозами. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его выступление опубликовано на сайте организации.

«У нас должна быть крепкая связь для того, чтобы справиться с вызовами. Например, с дестабилизирующим поведением России, терроризмом, кибератаками, разрушительными технологиями, подъемом Китая и климатическими изменениями. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку», — подчеркнул генсек НАТО.

При этом 15 марта Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы со стороны России и Китая — и за это стоит благодарить страны-члены альянса. «Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — подчеркнул он.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации
Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Эксперт оценил эффективность вакцин против штамма коронавируса из ЮАР
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Немецких политиков массово уличили в получении взяток от Азербайджана
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии коронавируса
Раскрыто нежелание Джонсона защитить граждан в начале пандемии
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Стало известно о сигнале США для России на Кавказе
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Саша Черно не собирается отказываться от темы похудения
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
Гинцбург заявил о нулевой смертности после вакцинации «Спутником V»
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
«Спутник V» оказался защитой от британского штамма коронавируса
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 37 копеек
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения»
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами
В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

В НАТО не увидели угрозы в России
Генсек НАТО заявил об отсутствии прямых угроз со стороны РФ и КНР
Столтенберг: НАТО не видит угрозы со стороны РФ
Генсек НАТО считает РФ и КНР главными конкурентами в сфере технологий