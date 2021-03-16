В Пензе завершился областной форум классных руководителей

Лидия Мартынова

В Пензе подвели итоги III областного форума «Классный руководитель и родители: успешное партнерство», сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В нем приняли участие педагоги, родители, психологи, специалисты в области воспитания и работники общественных организаций.

«Роль классного руководителя сегодня чрезвычайно высока, – отметил министр образования региона Александр Воронков, обращаясь к участникам форума. – Конечно, никто и ничто не заменит семейного воспитания, но взаимодействие школы и семьи всегда дает устойчивый положительный результат. И школа будет заниматься этой работой и дальше».

На дискуссионных площадках обсуждались вопросы нормативно-правового обеспечения деятельности классных руководителей, разработки и реализации адресных программ воспитания, социального партнерства, проектирования индивидуальных образовательных траекторий.

В работе форума приняли участие эксперты из других регионов.