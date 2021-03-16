В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады

Алексей Вольцев

В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 5 тысяч учеников стали призерами, что вдвое больше, чем годом ранее.

«Всего в региональном этапе приняли участи порядка 14 тысяч ребят. С каждым годом в Подмосковье все больше школьников присоединяются к олимпиадному движению. Самыми популярными предметами среди наших ребят стали обществознание, русский язык, литература и история. Теперь лучшие из лучших будут представлять область на заключительном этапе. Окончательный список учеников, прошедших на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, будет известен в ближайшее время», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада школьников помогает выявить одаренных учеников начиная с 5-го класса.

Успешное участие и попадание в призеры Всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных экзаменов. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8–11-х классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.