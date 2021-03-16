В России должна быть принята программа строительства круглогодичных детских лагерей – Анна Кузнецова

Анастасия Иванова

В России должна быть принята программа строительства круглогодичных детских лагерей, финансируемая из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.

Об этом она заявила во время личного приема граждан в Иркутске.

«Мы со своей стороны поддерживаем тему нацпроекта или федеральной целевой программы по поддержке лагерей и со своей стороны будем всячески стараться добиваться ее», – сказала Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что в таком проекте речь должна идти о строительстве новых лагерей ввиду того, что инфраструктура существующих устарела и не соответствует современным требованиям.