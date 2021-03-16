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В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика

В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика

Российское правительство разрабатывает меры запрета неперерабатываемого пластика. Под них подпадает цветной пластик, а также трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки и одноразовая посуда, сообщила вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

"Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Этим нужно заниматься и это есть уже в практической работе правительства", - сказала она.

К 2030 году планируется направлять на "вторичку" половину всей массы отходов. Это позволит сократить их захоронение на 50%, а также уменьшит использование первичных ресурсов. По словам Абрамченко, заводы и фабрики дают в год около 8 млрд тонн мусора и с этим нужно что-то делать.

Большая часть этих отходов - это вторичные материальные ресурсы, то, что может быть вовлечено в оборот заново и то, что позволит предприятиям зарабатывать, а гражданам - надеяться, что эти предприятия не будут накапливать свои отходы.

Ранее NEWSTES писал, что Росприроднадзор планирует создать экорейтинг предприятий.

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По материалам: uposters.ru
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