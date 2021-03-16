В России планируют ввести кешбэк для инвесторов

Вадим Карасев

Правительство разрабатывает программу инвестиционного роста "Новый инвестиционный цикл", в которую войдут 4 проекта изменений режима защиты капиталовложений, сообщает РБК.

Нововведения затронут режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и правила промышленного строительства, создадут условия для запуска инвестпроектов в регионах и расширят доступ к финансам для инвестпроектов. Бенефициарами реформ будут средний и крупный бизнес.

Источники агентства указали, что для участников СЗПК планируется расширить действие механизма налогового вычета и ввести мотивационный кешбэк.

В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности, будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк.

Возврат средств будет затрагивать расходы на уплату процентов по проекту на инвестиционной фазе, научно-исследовательские работы и трудоустройство высвобождаемого персонала.