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В России умерли 443 пациента с коронавирусом

В России умерли 443 пациента с коронавирусомФото: Игорь Маслов / РИА Новости

В России за сутки скончались 443 пациента с коронавирусом. С начала пандемии умерли почти 93 тысячи зараженных в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве зарегистрированы 57 смертей, в Петербурге насчитывается 42 погибших за день, в Подмосковье умерли 30 жителей.

По всей стране за последние 24 часа выявлено 9393 случая инфицирования. За весь период эпидемии произошло 4,4 миллиона заражений. Четыре миллиона поправились, в том числе 10,6 тысячи — за прошедший день.

Антирекорд по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году зафиксирован 21 января, тогда погибли 612 человек.

Россия

По материалам: lenta.ru
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