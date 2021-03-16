Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России выявили 9393 новых случая коронавируса

В России выявили 9393 новых случая коронавирусаФото: Игорь Маслов / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9393. Общее количество инфицированных достигло 4 409 438, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 16 марта.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся — 1533 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (916 случаев) и Московская область (565 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (по одному случаю), а также в республике Алтай (2)

За последние 24 часа в России зарегистрировано 443 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 92 937 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 644. Всего выздоровели 4 014 220 пациентов.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Задержка?»: дочь Любови Толкалиной ответила на вопрос о беременности
«Задержка?»: дочь Любови Толкалиной ответила на вопрос о беременности
48-летняя Дарья Повереннова рассказала, готова ли родить мужу-миллионеру
48-летняя Дарья Повереннова рассказала, готова ли родить
В центрах «Точка роста» занимаются более 13 тысяч школьников Волгоградской области
В центрах «Точка роста» занимаются более 13 тысяч школьников
Ростовский областной центр технического творчества учащихся проводит олимпиаду «Звуки вокруг нас»
Ростовский областной центр технического творчества учащихся проводит
Мишустин поручил проработать поддержку производителей автокомпонентов
Мишустин поручил проработать поддержку производителей автокомпонентов
В России умерли 443 пациента с коронавирусом
В России умерли 443 пациента с коронавирусом
В России выявили 9393 новых случая коронавируса
В России выявили 9393 новых случая коронавируса
Аксенов прокомментировал передачу Крыма Киеву в 1954 году
Аксенов прокомментировал передачу Крыма Киеву в 1954 году
Беременная Клава Безверхова попала в больницу
Беременная Клава Безверхова попала в больницу
Диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек
Диджей Imanbek рассказал, как создавал получивший "Грэмми" трек
На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса
На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса
В Архангельске пресекли экстремистскую деятельность новообращённого мусульманина
В Архангельске пресекли экстремистскую деятельность новообращённого

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения
В Армении отклонили проект оппозиции об отмене военного положения

Еще по теме

В России выявили 11 385 новых случаев коронавируса
В России выявили 11 534 новых случая коронавируса
В России впервые за шесть дней выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса
В России выявили 11 571 новый случай коронавируса