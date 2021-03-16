В России выявили 9393 новых случая коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9393. Общее количество инфицированных достигло 4 409 438, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 16 марта.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся — 1533 — выявлено в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (916 случаев) и Московская область (565 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (по одному случаю), а также в республике Алтай (2)

За последние 24 часа в России зарегистрировано 443 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 92 937 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 10 644. Всего выздоровели 4 014 220 пациентов.