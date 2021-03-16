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В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

В России выявили южноафриканский штамм коронавирусаФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Южноафриканский штамм коронавируса выявлен на территории России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По информации федеральной службы, в стране зафиксированы два случая южноафриканского штамма. Еще 28 изолятов относятся к британскому варианту, в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского штамма на территории России не выявлено.

Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря. Позже стало известно, что вакцина от коронавируса AstraZeneca неэффективна против новой разновидности вируса. Власти ЮАР приостановили реализацию плана по вакцинации населения препаратом англо-шведской фармацевтической компании.

Россия

По материалам: lenta.ru
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