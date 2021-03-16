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В России за сутки умерли 404 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 404 пациента с коронавирусомФото: Игорь Маслов / РИА Новости

В России за минувшие сутки умерли 404 человека с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 92 493 пациента с подтвержденным вирусом. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За прошедшие 24 часа в целом по России вирус выявлен у 9437 человек. За время пандемии инфекция была подтверждена у 4,4 миллиона жителей страны. Более четырех миллионов уже поправились, в том числе 8447 — за последний день.

Россия

По материалам: lenta.ru
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