В России за сутки умерли 404 пациента с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В России за минувшие сутки умерли 404 человека с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 92 493 пациента с подтвержденным вирусом. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За прошедшие 24 часа в целом по России вирус выявлен у 9437 человек. За время пандемии инфекция была подтверждена у 4,4 миллиона жителей страны. Более четырех миллионов уже поправились, в том числе 8447 — за последний день.