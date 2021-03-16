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В России запретили неофициальных турагентов с 2022 года

В России запретили неофициальных турагентов с 2022 года

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении реестра турагентов. С 1 января 2022 года путевки будет разрешено продавать только фирмам, включенным в перечень, передает "Интерфакс".

Вести реестр будет Ростуризм, причем ведомству не полагается дополнительное финансирование на эти цели. Туроператоры будут добавлять турагентов или субагентов в список через личный кабинет в системе Единого реестра туроператоров, фиксируя таким образом наличие договорных отношений с юрлицом, а также сообщать о прекращении этих отношений тем же способом, после чего агенты не смогут продавать туры оператора. За нарушение правил будет установлена административная ответственность. Точный порядок ведения реестра определит Минэкономразвития.

В России в настоящее время действует Федеральный реестр туроператоров, но реестра турагентов нет. Когда турист покупает тур в интернете, покупка может идти как через турагента, так и через центры бронирования, которые выступают субагентом при продаже. Если такой субагент деньги туроператору не перечислил, клиент может остаться без отпуска.



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По материалам: uposters.ru
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