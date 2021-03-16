В РПЦ дали россиянам советы насчет послаблений во время Великого поста

Вадим Карасев

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В РПЦ дали россиянам советы насчет послаблений во время поста. Об этом иеромонах Макарий (Маркиш) рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, если человек полностью здоров, то он может соблюдать обычный режим поста. Если же есть какие-то особенности или проблемы со здоровьем, то следует обратиться к священнику или врачу.

При этом иеромонах объяснил, что, как конкретно проводить пост, следует решать в каждом отельном случае. Так, есть беременные или кормящие грудью женщины, пожилые, больные люди и маленькие дети, которые обладают рядом особенностей. Он также призывает родителей не пытаться заставлять детей следовать всем тем правилам поста, которых они придерживаются сами. Макарий подчеркивает, что маленький ребенок ест то, что советуют врачи.

Иеромонах Макарий объяснил, что не следует морить себя голодом во время поста. Он добавил, что в наше время, когда пища в избытке, голод может быть опасен для желудка и нервной системы, а также посоветовал в таком случае, наоборот, есть больше, но ту пишу, которая предусмотрена режимом.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала некоторые категории людей, которым противопоказано соблюдать Великий пост. Стародубова утверждает, что поститься опасно детям, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями и гражданам пожилого возраста.

Великий пост у православных христиан начался в понедельник, 15 марта, и продлится 48 дней — до Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая.