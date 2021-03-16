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В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, сообщил гендиректор "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, Максим Басов.

Согласно презентации группы к онлайн-конференции с инвесторами и аналитиками, которая состоялась в понедельник, цены на подсолнечник (условия поставки CPT), снизившись в декабре по сравнению с ноябрем, в начале года возобновили рост. Если в декабре цена составляла 38 рублей за килограмм (без НДС), то в январе - 40 рублей, в феврале - 44 рубля, а в марте - 47 рублей.


"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", - отметил Басов в ходе онлайн-конференции. В то же время, по его словам, группа создала запасы подсолнечника, чтобы работать до конца сезона (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август).

"Мы сейчас исходим из того, что, вероятно, будет правительством введена пошлина на экспорт масла, начиная с нового сезона. Но до конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52-54 рубля (за килограмм - ред.) на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов (за тонну - ред.) позволяет нам зарабатывать", - сказал топ-менеджер.

В мире / Экономика

По материалам: ria.ru
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