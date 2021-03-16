В Санкт-Петербурге стартовал финал конкурса "Учитель будущего"

Вадим Карасев

В Петербурге стартовал финал профессионального конкурса "Учитель будущего", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Он пройдет с 16 по 20 марта. Торжественная церемония открытия финала прошла во Дворце творчества юных на Невском проспекте.

Почетным гостем мероприятия стал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что его радует тот факт, что 30 % участников конкурса — сельские учителя.

"Пусть у вас нет настолько технически оснащенных классов, как в городе, но вы делаете самое главное: несете ответственность за детские умы и воспитание наших детей", — отметил Беглов.

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 года и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн-тестирование, причем как предметное или метапредметное, так и психолого-педагогический тест и тест по культуре речи, а также очные соревнования. Оргкомитет проекта, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, принял более 39 тысяч заявок на участие от педагогов со всех регионов страны.

Задачами конкурса является формирование у участников компетенций, соответствующих профилю учителя будущего, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества, создание коммуникационной площадки для обмена опытом между командами учителей, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик.