В Саратовской агломерации выявлен 121 новый пациент с подтвержденным коронавирусом

Лидия Мартынова

Однако неожиданно значимый рост демонстрирует выявляемость в Саратове. Сразу 102 новых случая подтверждено на территории административного центра в субъекте федерации. Это один из самых высоких показателей за все дни весны 2021 года. Второй город Саратовской агломерации – Энгельс добавил в статистику еще 19 случаев. Таким образом всего в агломерации 121 новый пациент. Это почти 75 процентов от общего числа подтвержденных случаев заболеваемости). Несмотря на отсутствие новых случаев в Саратовской муниципальной районе, Татищево и Светлом.

По остальным районам штаб приводит следующие данные: По шесть случаев в Марксе, как и в Ровном. Пятеро заболевших в Аткарске (расположенном северо-западнее Саратова), четверо в Балтае, по три случая в Дергачах и Советском. В отдаленных районах Заволжья Алгае и Питерке по два случая, как и в Новых Бурасах, Романовке, Ртищеве. И по одному пациенту еще в 7 районах. В их числе Балаково с Балашовом и Вольском, а также Калининск, Федоровка и Воскресенское с Хвалынском.

У половины новых заболевших пневмония.

Всего в время пандемии заболело уже 52 тысячи 370 жителей Саратовской области, выздоровело 47 тысяч 149. При этом 170 выписано за вчерашний день. Продолжается лечение 3 тысяч 229 пациентов. Отметим, что общее число заболевших снизилось за минувшие 7 дней на 102 случая. Недельный прирост составил лишь 1211 случаев, в то время как зимой он превышал полторы тысячи случаев. При по недельным данным число пациентов в областном центре демонстрировало динамику к снижению – минус 26 случаев за неделю, как и в прошлом отчетом периоде. А увеличение числа случаев на левом берегу в Энгельсе практически остановилось, показав прирост лишь в 3 случая за 7 дней. Но наиболее значимое снижение (с учетом числа жителей) демонстрировал Балаково с показателем – минус 26 случаев.

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