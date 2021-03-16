Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Совете Федерации оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей

В Совете Федерации оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей

В Совете Федерации оценили идею ввести единый оклад для молодых учителейФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Совете Федерации оценили озвученную в Государственной Думе идею ввести единый оклад для молодых учителей в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ по всей России. Соответствующее предложение прокомментировал первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает RT в понедельник, 15 марта.

«Я бы поддержал такое предложение (...). Зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой и отличаться может только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты», — заявил сенатор, отметив, что разного рода надбавки следует платить индивидуально в зависимости от характера того или иного учебного заведения.

Вместе с тем он выразил уверенность, что система единого оклада актуальна для всех учителей, а не только для молодых. При этом, по словам парламентария, стаж, квалификация и дополнительные нагрузки «типа классного руководства или методического руководства» должны служить основанием для применения повышающего коэффициента.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России. По ее инициативе, сумма заработной платы для специалистов моложе 35 лет будет составлять полтора-два МРОТ.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Дарья Повереннова: «Не хотела опровергать слухи от том, что я увела Валеру Николаева у Апексимовой»
Дарья Повереннова: «Не хотела опровергать слухи от том, что я увела
«Почувствуйте себя старыми»: выпускники «Фабрики звезд 6» встретились спустя 15 лет
«Почувствуйте себя старыми»: выпускники «Фабрики звезд 6» встретились
Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
Американский сенатор призвал США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Американский сенатор призвал США бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
Число вылечившихся от COVID-19 россиян достигло 4 миллионов
В Совете Федерации оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей
В Совете Федерации оценили идею ввести единый оклад для молодых
В России создадут трехмерную карту страны
В России создадут трехмерную карту страны
Молдова окончательно отказала в политическом убежище скандальному украинскому судье Чаусу
Молдова окончательно отказала в политическом убежище скандальному
Внук актёра Андрея Миронова женится на дочери гинеколога
Внук актёра Андрея Миронова женится на дочери гинеколога
Латиноамериканка Орейро выпустила клип на русском языке
Латиноамериканка Орейро выпустила клип на русском языке
PNAS: В Сахаре найден метеорит возрастом 4,2 млрд лет, ранее являвшийся частью протопланеты
PNAS: В Сахаре найден метеорит возрастом 4,2 млрд лет, ранее

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об

Еще по теме

В Госдуме предложили ввести единый оклад для молодых учителей по всей России
В Госдуме предложили приравнять оклад учителей к МРОТ
В Совете Федерации оценили инициативу повысить МРОТ до 25 тысяч рублей
Главой Палаты молодых законодателей избран Николай Бурматов