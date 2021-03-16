В Совете Федерации оценили идею ввести единый оклад для молодых учителей

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Совете Федерации оценили озвученную в Государственной Думе идею ввести единый оклад для молодых учителей в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ по всей России. Соответствующее предложение прокомментировал первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по социальной политике Валерий Рязанский, сообщает RT в понедельник, 15 марта.

«Я бы поддержал такое предложение (...). Зарплата людей фактически с одной функцией и с одним профессиональным стандартом должна быть по всей стране одинаковой и отличаться может только по географическим поясам, по которым предусмотрены повышающие коэффициенты», — заявил сенатор, отметив, что разного рода надбавки следует платить индивидуально в зависимости от характера того или иного учебного заведения.

Вместе с тем он выразил уверенность, что система единого оклада актуальна для всех учителей, а не только для молодых. При этом, по словам парламентария, стаж, квалификация и дополнительные нагрузки «типа классного руководства или методического руководства» должны служить основанием для применения повышающего коэффициента.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России. По ее инициативе, сумма заработной платы для специалистов моложе 35 лет будет составлять полтора-два МРОТ.