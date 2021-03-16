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В США коренная американка впервые стала министром

В США коренная американка впервые стала министромДеб ХааландФото: POOL / Reuters

Сенат США утвердил коренную американку Деб Хааланд на пост главы министерства внутренних дел США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты голосования в верхней палате конгресса.

60-летняя Хааланд стала первой представительней коренного населения, получившей должность министра. Отмечается, что на посту она будет заниматься вопросами землепользования, а также примет участие в осуществлении предложенной президентом США Джо Байденом политики в области изменения климата.

Ранее политик заявила, что для неё будет большой честью помочь команде Байдена «восстановить отношения между правительством и племенами, которые были подорваны администрацией Трампа».

Хааланд является представительницей индейского племени лагуна пуэбло, проживающего неподалеку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико.

В мире

По материалам: lenta.ru
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