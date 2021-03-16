В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений

Влада Некрасова

Выступая 16 марта перед Конгрессом США глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк сказал, что Россия сможет нанести ракетный удар по Штатам практически с любого направления, если закончит модернизацию своей крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».

Хёрк отметил, что целью России является разработать и поставить на боевое дежурство ещё более новые и передовые вооружения, которые будут способны доставить ядерные ракеты на территорию США. Такими вооружениями являются трансокеанская торпеда с ядерным зарядом «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник». Если доработка ракеты состоится с успехом, то Россия будет иметь неоспоримое преимущество в ядерной угрозе для США. Так как «Буревестник», благодаря своей автономности и большой дальности.

«Наступательный потенциал, который Россия развернула за последние несколько лет, включает передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, включая гиперзвуковые, предназначенных для поражения наземных целей. Этот потенциал усложняет нашу способность обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории», — пояснил Хёрк.

По словам генерала, Россия является постоянной и непосредственной угрозой для США и составляет определённые трудности для обороны страны. Руководители России желают подорвать влияние США, обретя снова статус мировой державы.

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