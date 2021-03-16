В США обеспокоены наличием у России передовых систем вооружений
Выступая 16 марта перед Конгрессом США глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк сказал, что Россия сможет нанести ракетный удар по Штатам практически с любого направления, если закончит модернизацию своей крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
Хёрк отметил, что целью России является разработать и поставить на боевое дежурство ещё более новые и передовые вооружения, которые будут способны доставить ядерные ракеты на территорию США. Такими вооружениями являются трансокеанская торпеда с ядерным зарядом «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник». Если доработка ракеты состоится с успехом, то Россия будет иметь неоспоримое преимущество в ядерной угрозе для США. Так как «Буревестник», благодаря своей автономности и большой дальности.
«Наступательный потенциал, который Россия развернула за последние несколько лет, включает передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности, включая гиперзвуковые, предназначенных для поражения наземных целей. Этот потенциал усложняет нашу способность обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории», — пояснил Хёрк.
По словам генерала, Россия является постоянной и непосредственной угрозой для США и составляет определённые трудности для обороны страны. Руководители России желают подорвать влияние США, обретя снова статус мировой державы.
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