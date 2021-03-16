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В США признали победу Азербайджана над Арменией в войне за Карабах, решив вытеснить из региона Россию

США были весьма недовольны огромной ролью России, по мнению некоторых экспертов, в урегулировании военного конфликта в Карабахе и сейчас намерены вскоре восстановить свое экономическое и политическое влияние в данном регионе. Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент недавно дал понять это во время проводившегося выступления, которое проходило в Каспийском политическом центре в Вашингтоне. В статье турецкого издания Milliyet указали на то, что Кента сейчас пугает такое растущее влияние России в Карабахе, а также различные планы Ирана и Китая.

Дипломат также уверен в том, что для противостояния всем конкурентам Белый дом должен будет вернуть свое место в урегулировании всех важных вопросов Нагорного Карабаха. В данном регионе, по его мнению, должно будет установиться верховенство международного права, а также демократия. Автор статьи Али Чинар также передал своими словами послание, которое пытался до слушателей донести Кент. Турецкий журналист сообщает о том, что Кент сейчас рассказал о наличии у Америки неких “глаз и ушей” в Карабахе, а также имеющейся возможности повлиять на его разрушенную экономику и энергетическую безопасность.

Важные заявления были сделаны и другими выступившими в Каспийском центре: например, директор института Эфган Нифти рассказал, что Азербайджан будет “победителем” войны в Карабахе. Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута также выразил свою убежденность в отсутствии мира сейчас в Карабахе, несмотря на введение режима прекращения огня при помощи российских добровольцев, и, естественно, именно Вашингтон, по его мнению, должен сейчас всех примирить.

Сообщение В США признали победу Азербайджана над Арменией в войне за Карабах, решив вытеснить из региона Россию появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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