В США возмутились «порнографическим» танцем на «Грэмми»

Вадим Карасев

Фото: Kevin Winter / Getty

В США возмутились «порнографическим» танцем на церемонии «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.

Консервативный ведущий Fox News Такер Карлсон раскритиковал выступление на музыкальной премии, прошедшей в воскресенье, 14 марта. Он заявил, что подобное шоу «унижает американскую культуру и причиняет вред детям».

Речь идет о номере американских рэперш Карди Би и Megan Thee Stallion на песню WAP, во время которого звездный дуэт, а также дублеры в нижнем белье исполнили откровенный танец на шесте для стриптиза и на декорации в виде огромной кровати. По мнению консерваторов, это выступление граничило с порнографией.

Карлсон добавил, что подобное шоу способствует сексуальной эксплуатации женщин и «нормализации» порно-культуры. Политическая активистка и консервативная публицистка Кэндис Оуэнс также заявила, что выступление являлось по существу порнографией.

«То, что мы видели вчера вечером, было сценой лесбийского секса, имитируемой на телевидении <…> Мы наблюдаем разрушение американских ценностей, американских принципов», — добавила Оуэнс. По мнению активистов, несмотря на популярность песни, телеканалу CBS никогда не следовало допускать такого откровенного выступления на «Грэмми».

В декабре прошлого года стало известно, что песня WAP от американских хип-хоп-артисток Карди Би и Megan Thee Stallion признана композицией года по версии «Би-би-си», опубликовавшего рейтинг лучших синглов и альбомов 2020-го. Отмечается, что композиция, в которой поется про «влажную киску», заняла лидирующие позиции в различных хит-парадах в Европе и США.