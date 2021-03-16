В США заявили, что Россия не пыталась проникнуть в инфраструктуру выборов

Анастасия Иванова

Разведсообщество США заявило, что не видело попыток России проникнуть в структуру президентских выборов 2020 года.

"В отличие от 2016 года мы не видели постоянных российских усилий в киберпространстве, чтобы получить доступ к инфраструктуре выборов", - говорится в докладе разведсообщества, который распространил Офис директора национальной разведки США.

Аналогичные выводы сделаны и в отношении других стран - никто не пытался помешать подсчету голосов техническим путем, говорится в докладе.

Дональда Трампа и помешать кандидату Джо Байдену на президентских выборах 2020 года, говорится в докладе.

Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.