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В столице объявили первые итоги IX Открытого чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills Russia

В столице объявили первые итоги IX Открытого чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills Russia

В столице объявили первые итоги IX Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia по 112 компетенциям и чемпионата «Навыки мудрых» по пяти компетенциям, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

«Успешный человек — это прежде всего профессионал. Такие люди всегда востребованы. Победители чемпионата – специалисты мирового уровня, у которых есть свобода выбора в вопросе трудоустройства, так как работодатели проявляют к ним повышенный интерес. И вместе с крупнейшими компаниями столицы мы запустили проект по присвоению участникам чемпионатов вендорских сертификатов, дающих серьезные преимущества на рынке труда», – отметила и. о. начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Елена Сумакова.

В этом году заявки на участие подали около 25 тысяч конкурсантов. Состязания начались 1 марта и продлятся до 19 марта.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Общество

По материалам: edu.ru
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