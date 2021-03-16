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В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов

В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов

В столице стартовал ежегодный городской конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Конкурс  пройдет в дистанционном формате с 15 по 28 марта в четырех номинациях: «Московский второклассник XXI века», «Московский третьеклассник XXI века», «Московский четвероклассник XXI века» и «Московский школьник XXI века. Языки и страны». В последней номинации участвуют только четвероклассники.

В этом году в связи с 60-летием первого полета человека в космос задания викторин посвящены строению Солнечной системы, истории освоения космоса и его первым покорителям.

Справиться со всеми заданиями нужно за один час, ответы проверяются автоматически. Результаты будут опубликованы в личных кабинетах участников до 1 мая.

Конкурс «Московский школьник XXI века» проводится с 2013 года. Его цель – выявление и поддержка учащихся 2–4-х классов, обладающих востребованными умениями в области решения практико-ориентированных задач, связанных с применением междисциплинарных знаний и метапредметных компетенций и использованием современных информационных технологий.

Общество

По материалам: edu.ru
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