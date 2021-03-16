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В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с Россией

В Турции рассказали о влиянии Крыма на отношения с РоссиейФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Вопрос принадлежности Крыма не должен становиться препятствием на пути отношений Турции и России, считает турецкий предприниматель Этхем Санджак, которого называют соратником и товарищем турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Комсомольской правды».

«Присоединение Крыма к России — это вопрос, который в первую очередь касается крымских татар и русских, живущих там. И они это решение приняли. Все остальное можно рассматривать как партию в шахматной игре», — приводит издание слова бизнесмена.

Хотя многие политики и другие деятели внутри страны призывают Эрдогана признать Крым российским, официальная позиция Турции по-прежнему совпадает с позицией союзников по НАТО. Так, в сентябре 2020 года турецкий МИД обвинил власти России в угнетении и притеснении крымских татар.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Турция, как и страны Запада, присоединение не признала.

В мире

По материалам: lenta.ru
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